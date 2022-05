POL-HB: Nr.: 0299--Kripo ermittelt nach Farbanschlag auf Polizeirevier

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Am Deich und Bremen-Mitte, OT Altstadt, Schlachte Zeit: 15.05.22, 18.05 Uhr und 20.30 Uhr Sonntagabend wurden ein 63 Jahre alter Mann in der Neustadt und ein 17-Jähriger in der Altstadt von bislang unbekannten Tätern ausgeraubt. Die Räuber konnten mit Rolex-Uhren flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Der 63-Jährige wurde am frühen Abend von zwei jungen Männern ...

