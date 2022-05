POL-HB: Nr.: 0297 -Hitlergruß im Freibad

Polizei Bremen

Nr.: 0297 -Hitlergruß im Freibad-

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Fährgrund

Zeit:16.05.22, 16.15 Uhr

Gestern Nachmittag zeigte ein unbekannter Minderjähriger in einem Schwimmbad in Bremen- Vegesack mehrfach den sogenannten Hitlergruß. Als er des Bades verwiesen wurde, beleidigte und filmte er eine 20 Jahre alte Angestellte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Gegen 16.15 Uhr beobachtete ein Bademeister im Freibad in der Straße Fährgrund eine Gruppe von vier Kindern oder Jugendlichen. Einer der Jungs zeigte sowohl beim Sprung vom 1-Meter-Brett als auch nach seinem Auftauchen im Wasser mehrfach den Hitlergruß. Auf sein Verhalten angesprochen, reagierte er sauer und bestritt die Tat. Er wurde des Bades verwiesen. Während die Angestellte ihn dann hinausbegleitete, beleidigte der junge Mann sie unentwegt. Zusätzlich filmte er die 20-Jährige gegen ihren ausdrücklichen Willen und trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen. Vor dem Schwimmbad flüchtete er mit einem seiner Freunde in unbekannte Richtung. Die Polizei Bremen ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

