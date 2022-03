Polizei Düren

POL-DN: Geldautomatensprengung

Titz (ots)

Bislang Unbekannte sprengten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Geldausgabeautomaten auf der Landstraße in Titz. Die Täter flüchteten.

Am 02.03.2022 gegen 04:15 Uhr wurden Anwohner der Landstraße in Titz durch eine Detonationen geweckt. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Raiffeisenbank gesprengt. Der angegangene Geldautomat befindet sich in einem Vorraum der Bank, die an ein Wohnhaus grenzt. Zeugenaussagen zufolge flüchteten zwei männliche Täter mit Sturmhauben mit einem in einer Nebenstraße geparkten Pkw, in dem eine weitere Person wartete, in Richtung Jackerath. Bei dem Wagen könnte es sich laut der Zeugen um einen dunklen Pkw der Marke Audi handeln. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg.

Anwohner wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann. Auch gegenüberliegende Häuserfronten sowie dort abgestellte Pkw wurden beschädigt. Die Landstraße in Titz wurde für die Zeit der Tatortaufnahme gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell