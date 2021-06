POL-GI: Bewohnerin bei Brand von Zeugen gerettet++Brand in Lumda++Einbrüche und Diebstähle++Auseinandersetzung am Kirchplatz

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Laubach: Brand in Wetterfeld - Bewohnerin von Zeugen gerettet

Am vergangenen Sonntagvormittag kam es in der Straße "Am Beerberg" zu einem Dachstuhlbrand in einem Zweifamilienhaus. Ein schwerverletzter 18-jähriger Bewohner kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, seine 40-jährige Mutter mit einem Schock ins Krankenhaus. Die Untersuchungen der Brandursachenermittler ergaben keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt. Der Brand, ein möglicher Fettbrand, brach offenbar in der Küche aus. Der Versuch des 18-jährigen Bewohners das Feuer zu löschen, schlug fehl und er zog sich schwerste Verbrennungen zu. Nachbarn und Zeugen konnten zwei ältere Bewohner aus dem Haus begleiten. Nachdem weitere Zeugen sich eine Leiter besorgt hatten, konnten sie die Mutter des Verletzten über ein Dachfenster retten. Sie kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Bei dem Brand sind vier Hunde verstorben. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der 18-jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Höhe des Sachschadens liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Grünberg: Brand in Lumda

Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag wegen eines Brandes in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in der Straße "Ojenberg" in Lumda eingesetzt. Ein Anwohner meldete der Rettungsleitstelle das Feuer gegen 23.20 Uhr. Der Brand brach nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung einer vierköpfigen Familie aus. Die Löschversuche durch die Familie schlugen fehl. Sie flüchteten aus dem Haus und informierten weitere Bewohner. Die Untersuchungen der Brandursachenermittler ergaben keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Hier bedarf es weiterer Ermittlungen. Das Zimmer, in dem das Feuer entfachte, brannte komplett aus. Die Wohnung der Familie ist nicht mehr bewohnbar. Das Feuer beschädigte ebenfalls Fenster sowie Rollläden der anderen Stockwerke. Die Höhe der Sachschäden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Buseck: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in bisher unbekannter Höhe war die Folge eines Unfalles von Donnerstagabend auf der Landstraße 3356 zwischen Staufenberg-Daubringen und Alten-Buseck. Ein Traktorfahrer und eine Skodafahrer waren gegen 20.55 Uhr auf der Landstraße in Richtung Alten-Buseck unterwegs. Der 22-jährige Traktorfahrer wollte mit zwei Anhängern nach links in einen Feldweg abbiegen und stieß dabei mit dem überholenden Skoda eines 52-Jährigen zusammen. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Autofahrer und ein 11-jähriger Insasse verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen in ein Krankenhaus. Ein Unternehmer schleppte das nicht mehr fahrbereite Auto des 52-Jährigen ab.

Gießen: Unfallflucht im Großen Steinweg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Straße "Großer Steinweg" einen geparkten Opel und flüchtete. Der weiße Corsa stand dort zwischen 09.00 Uhr am Montag (07. Juni) und 15.00 Uhr am Mittwoch (16. Juni). Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Kotflügel und der Stoßstange des PKW auf etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Im Heyerweg stahlen Unbekannte die Kennzeichen (GI-FC 210) eines geparkten Peugeot. Der Besitzer des silberfarbenen Kleinwagens stellte den Diebstahl am Donnerstag gegen 09.00 Uhr. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Nummernschilder machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbrecher erbeuten Zigaretten

Auf Zigaretten hatten es Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Supermarkt in der Straße "Am Lindenbaum" in Lang-Göns abgesehen. Die Diebe brachen über das Dach ein und entwendeten mehrere Zigarettenstangen. Ein Angestellter stellte den Diebstahl gegen 04.50 Uhr fest. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Grünberg: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Aus einem Einfamilienhaus in der Condomer Straße stahlen Unbekannte Bargeld und Schmuck. Die Einbrecher hebelten zwischen 14.00 Uhr am Mittwoch und 11.45 Uhr am Freitag ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume des Hauses. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Linden: Beim Vorbeifahren touchiert

500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Audi in der Alten Heerstraße in Großen-Linden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 14.00 Uhr am Sonntag und 18.30 Uhr am Mittwoch offenbar beim Vorbeifahren der graue Sportwagen (TT) und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unbekannte schlagen und bewerfen 25-Jährigen mit Flaschen

Drei Unbekannte schlugen und bewarfen Freitagfrüh offenbar einen 25-Jährigen Mann mit Flaschen. Gegen 03.00 Uhr meldete ein Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Kirchenplatz. Als eine Streife dort eintraf, waren die Beteiligten nicht mehr vor Ort und flüchteten in Richtung Georg-Schlosser-Platz. In der Wetzsteinstraße stellten Polizisten einen 25-jährigen Gießener mit einer Kopfplatzwunde fest, der offenbar das Opfer war. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität der Beteiligten geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

