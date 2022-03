Polizei Düren

POL-DN: Kollision unter Alkoholeinfluss mit circa 15500 Euro Sachschaden

Titz (ots)

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr wurden neben zwei Autos auch zwei Verkehrszeichen beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich am 28.02.2022 gegen 06:00 Uhr auf der L 277/ L19n in Jackerath. Ein 20-jähriger Münchner befuhr mit seinem grauen Audi die L277 aus Richtung Jackerath kommend in Richtung Kreisverkehr. Bei ihm befand sich ein 18-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus München. Zeitgleich war ein 27 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach mit seinem Pkw von der Autobahnabfahrt AS Jackerath in Richtung Erkelenz unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete der Münchner die Wartepflicht und kollidierte zunächst mit dem Mönchengladbacher und danach mit zwei Verkehrszeichen auf der Mittelinsel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden auf eigenen Wunsch der Halter abgeschleppt. Der Unfallverursacher war zudem alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab den Wert von 1,26 Promille. Ihm wurde durch den diensthabenden Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell