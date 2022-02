Polizei Düren

POL-DN: Mann auf Motorhaube aufgeladen, Fahrer flüchtet

Merzenich (ots)

Weil er einen Pkw-Fahrer zur Rede stellen wollte, nachdem dieser zu schnell durch ein Wohngebiet gefahren war, stellte sich ein 62-Jähriger diesem in den Weg. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sodass es zum Unfall kam.

Diesem Unfall geht eine Vorgeschichte voraus: Am Samstagabend stand eine Frau mit ihrer kleinen Tochter am Straßenrand der Hauptstraße in Merzenich Girbelsrath, wo Tempo 30 gilt. Laut Aussagen der Frau und weiterer Zeugen nährte sich ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die an einer Laterne angebrachte Geschwindigkeitstafel habe 70km/h angezeigt. Wäre die Frau mit ihrer Tochter auf die Straße getreten, wäre ein Unfall ihrer Ansicht nach unvermeidbar gewesen. Diese Szene wurde von einem 62-jährigen Pkw-Fahrer aus Merzenich beobachtet, der sich hinter dem zu schnell fahrenden Auto befand. Um den Fahrer des Wagens zur Rede zu stellen, folgte er ihm bis zu einer Sackgasse. In der Nähe stellte er sein Fahrzeug ab, stieg aus und positionierte sich Mittig auf der Ausfahrt der Sackgasse, um den Pkw-Fahrer anzuhalten, wenn dieser dort herausfuhr.

Um 19:40 Uhr kam es dann zu dem Unfall, als der Pkw-Fahrer auf den Mann zufuhr, ohne anzuhalten. Der 62-Jährige wurde von der Motorhaube des Wagens erfasst und fiel seitlich von dem Pkw. Er hielt sich dann noch am geöffneten Fenster des Wagens fest, um mit dem Fahrer zu sprechen. Er lief einige Meter mit und wurde nach eigenen Angaben einige Meter mitgeschleift, bevor er auf die Straße fiel. Der Fahrer des Wagens setzte seine Fahrt fort.

Ermittlungen der Polizei bei der Halterin des flüchtigen Fahrzeugs führten zu einem 22-Jährigen aus Nörvenich, der sich später bei der Polizei meldete. Er wollte allerdings keine Angaben zu dem Sachverhalt machen.

Der 62-jährige Mann, der den Fahrer zur Rede stellen wollte, wurde leicht verletzt und suchte einen Arzt auf.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell