POL-DN: Mehrere Pkw beschädigt - Beschuldige von Polizei angetroffen

Düren (ots)

Zwei Männer beschädigten Samstagnacht geparkte Pkw. Die Polizei konnte die Beschuldigten nach Zeugenhinweisen in der Alten Jülicher Straße antreffen

Zeugen meldeten am Samstag gegen 23:20 Uhr, dass zwei Unbekannte durch die Karlstraße spazieren und gegen Pkw treten würden. Sie seien Richtung Alte Jülicher Straße gegangen und konnten von den Zeugen beschrieben werden. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen an der Alten Jülicher Straße zwei Männer an, auf die die Beschreibung zutraf. Der 31-Jährige aus Jülich und der 30-Jährige aus Düren waren augenscheinlich betrunken und aufgebracht. Sie gaben an, gemeinsam in einer Kneipe gewesen zu sein. Diese hätten sie dann verlassen, um einen aufkeimenden Streit draußen zu klären. Sie erklären den Polizisten, dass sie zwar aufgebracht gewesen sein, jedoch nicht gegen Fahrzeuge getreten hätten.

Das schilderten mehrere Zeugen anders, die die beiden dabei beobachtet hatten, wie sie nach ersten Erkenntnissen mindestens drei Fahrzeuge beschädigt hatten. Es wurde Strafantrag gestellt.

