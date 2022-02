Polizei Düren

POL-DN: Laterne im Weg

Aldenhoven (ots)

Am Freitag Abend wurde dem Ordnungsamt Aldenhoven gegen 21:15 Uhr auf der L11 in Höhe des Weiler Hausen eine unfallbeschädigte Laterne gemeldet. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes fand eine deutlich schräg stehende Laterne vor und alarmierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. An der Laterne als auch in der Grünfläche konnten Spuren gesichert werden, die auf eine Verursachung durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug deuten. Da die Laterne umzukippen drohte, wurde ein Fachunternehmen mit der Sicherung beauftragt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Leitstelle der Polizei Düren unter 0241-949-0 entgegen. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell