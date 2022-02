Polizei Düren

POL-DN: Gestohlene Traktoren aufgefunden

Linnich (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die in Titz und Aldenhoven entwendeten Traktoren (siehe Pressemeldungen "Landwirtschaftliche Maschine vom Hof geklaut" vom 22.02.2022 und "Traktor und Häcksler aus Scheune geklaut" vom 21.02.2022) aufgefunden werden.

Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr wurden die landwirtschaftlichen Fahrzeuge in einem Innenhof in der Aachener Straße in Linnich aufgefunden. Sie waren in einen Lkw mit rumänischem Kennzeichen verladen worden. Im Zusammenhang mit der Auffindung der Traktoren wurden mehrere Vernehmungen durchgeführt. Der Lkw wurde sichergestellt, die Fahndung nach den Traktoren gelöscht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zu beteiligten Personen dauern an.

