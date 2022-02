Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuch in Geldautomatenraum

Niederzier (ots)

Am Donnerstag um 22:23 Uhr wurde in einer Bank in der Hochheimstraße in Huchem-Stammeln Alarm ausgelöst.

Die Bankfiliale verfügt über einen Geldautomatenraum, den man über eine Tür betreten kann. Bei Eintreffen der Beamten stellte man fest, dass die ursprünglich verschlossene Tür offenbar von Unbekannten aufgehebelt worden war. Vermutlich wurden der oder die Täter durch die Alarmauslösung bei der Tatausführung gestört und flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell