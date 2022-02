Polizei Düren

POL-DN: Bei Glätte mit Mofa gestürzt

Düren (ots)

An der Kreuzung Schoellerstraße/ Brückenstraße ereignete sich heute Morgen ein glättebedingter Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Die 45-Jährige aus Düren befuhr gegen 04:50 Uhr die Brückenstraße in Richtung Schoellerstraße mit ihrem Mofa. Sie wollte nach rechts in die Schoellerstraße abbiegen und verlor aufgrund der Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stürzte. Ein Zeuge eilte der Frau zur Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Die 45-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

