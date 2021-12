Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A 81/ Grünsfeld: Schneller als die Polizei erlaubt...

... raste am Dienstagnachmittag ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer über die Autobahn 81 bei Grünsfeld. Anstatt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde war der junge Mann mit über 150 Kilometern pro Stunde unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Wagen an und kontrollierte den Mann. Er muss nun mit einer Geldstrafe, einem Eintrag im Fahreignungsregister und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Igersheim: Kind bei Unfall verletzt

Eine 6-Jährige erlitt am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Igersheim leichte Verletzungen. Die 69 Jahre alte Fahrerin eines Opels war gegen 13 Uhr auf der Goldbachstraße unterwegs und wollte dieser auch an der Kreuzung mit der Hermann-von-Mittnacht-Straße weiter geradeaus folgen. Vermutlich übersah sie im Kreuzungsbereich den auf der Hermann-von-Mittnacht-Straße fahrenden VW eines 25-Jährigen und kollidierte mit diesem. Die 6-Jährige, die als Insassin in dem VW saß, wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

