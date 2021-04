Polizei Mettmann

POL-ME: Kind stürzt nach Gefährdung durch Auto - Fahrer flüchtet - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2104065

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag (15. April 2021) ist es gegen 13 Uhr zu einer Unfallflucht am Von-Quade-Weg in Langenfeld-Mitte gekommen. Ein 8-jähriger Junge verletzte sich bei einem Sturz leicht, als er sich vor einem herannahenden blauen Opel Astra eines 68-jährigen Langenfelders erschreckte und diesem ausweichen wollte.

Das war geschehen:

Der 8-Jährige spielte gemeinsam mit seinem 6-jährigen Bruder unter Aufsicht der Mutter im Wendehammer des Von-Quade-Weges. Die Jungen waren mit Inlinern und einem Roller unterwegs, als der 68-Jährige sie überholen wollte und durch Hupen warnte. Einer der Jungen erschrak sich nach eigenen Angaben dadurch, stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Beim Überholvorgang soll der 68-Jährige nach Zeugenangaben einen Reifen des Rollers touchiert haben. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich nach dem Befinden der Kinder zu erkundigen. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Da zum Unfallhergang widersprüchliche Zeugenaussagen vorliegen, bittet die Polizei in Langenfeld um weitere Hinweise von möglicherweise unbeteiligten Zeugen unter 02173 288-6310.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell