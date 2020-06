Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter übersteigen Zaun um zu stehlen

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (11. Juni), gegen 15.40 Uhr, überkletterten zwei Personen einen Zaun zu einem Gelände an der Unterbrucher Straße. Als die Beiden durch einen Zeugen angesprochen wurden, flüchtete einer der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Der zweite Täter blieb vor Ort bis die Polizei eintraf. Bei ihm handelte es sich um einen 39-jährigen Mann aus Hückelhoven. Er wird sich jetzt für seine Tat verantworten müssen.

