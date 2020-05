Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 70 Jahre alte Pedelecfahrerin aus Vreden am Sonntag bei einem Unfall erlitten. Ein 85-Jähriger aus Oost Gelre (Niederlande) war gegen 18.10 Uhr mit seinem Wagen von der Widukindstraße in den Kreisverkehr Widukindstraße/Up de Bookholt eingefahren. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Bahnhofstraße hatte er die Vredenerin übersehen, die den Radweg des Kreisverkehrs befuhr. Es kam zur Kollision, in deren Folge die 70-Jährige stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Pedelecfahrerin in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand leichter Sachschaden.

