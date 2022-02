Polizei Düren

POL-DN: Unfall zwischen Radfahrern - Zeugin gesucht

Jülich (ots)

Am Freitag, 25.02.2022, kam es auf dem Holunderweg in Jülich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Beteiligt waren zwei Radfahrende. Die Polizei sucht den flüchtigen Radfahrer und eine Zeugin.

Eine 72-jährige Radfahrerin aus Jülich war am Freitag gegen 12:50 Uhr mit ihrem Rad auf dem Holunderweg in Richtung Neusser Straße unterwegs. Etwa auf Höhe des Spielplatzes wurde sie auf der linken Seite von einem Radfahrer überholt. Dabei wurde es offenbar so eng, dass die Radfahrenden gegeneinander stießen und beide stürzten. Während der Mann sich aufregte, die Frau sei zu weit links gefahren, entgegnete diese, er habe doch klingeln können. Sie schlug vor, die Polizei zu rufen. Der Mann entfernte sich dann allerdings von der Unfallstelle. Die 72-Jährige beschreibt den flüchtigen Radfahrer als 70-80 Jahre alt mit dunkler Kleidung und einer Mütze mit kurzen Schild und breiter Krempe. Er fuhr ein schwarzes E-Bike. Die Jülicherin suchte selbständig einen Arzt auf und zeigte den Unfall bei der Polizei an.

Später sah sie den Mann noch einmal. Er unterhielt sich im Bereich der Münchener Straße mit einer Frau mit Hund. Auf die erneute Aufforderung, mit ihr zur Polizei zu kommen, fuhr er erneut davon. Die Polizei bittet den Mann sowie die Zeugin mit Hund, sich unter der Rufnummer 02421 949-5232 bei dem Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell