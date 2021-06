Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch in Möbelhaus

Täter flüchten

Goch (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28. Juni 2021) haben unbekannte Täter versucht, sich über das Flachdach Zutritt zu einem Möbelhaus an der Straße Am Sandthof zu verschaffen. Offenbar gelangten sie über eine Stahlleiter auf das Dach des Gebäudes und schnitten dort die Stahlabdeckung auf. Bei ihrer Aktion lösten die Täter einen Alarm aus, so dass sie augenscheinlich von ihrem weiteren Vorhaben abließen und nach jetzigen Angaben ohne Beute flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell