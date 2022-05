Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0298 --Polizei stellt mutmaßliche Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 16.05.2022, 22:00 Uhr

Am Montagabend stiegen zwei Männer in Räumlichkeiten der Hochschule Bremen in der Alten Neustadt ein und nahmen elektronische Geräte mit. Polizisten stellten die beiden Tatverdächtigen. Einer der beiden leistete bei seiner vorläufigen Festnahmen Widerstand.

Gegen 22:00 Uhr kletterten zwei Unbekannte auf das Dach einer Diskothek in der Straße Neustadtswall. Während einer der Männer auf dem Dach wartete, gelangte sein Komplize in die Räumlichkeiten der Hochschule, durchwühlte dort Schränke und nahm diverse elektronische Geräte mit. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sah einen der Männer auf dem Gebäude und rief die 110. Schnell eintreffende Einsatzkräfte sprachen einen 20-Jährigen vom Dach. Den anderen 20 Jahre alten Mann konnten Polizisten im weiteren Verlauf ebenfalls auf dem Dach stellen. Zudem fanden Einsatzkräfte in seiner Nähe diverse elektronische Geräte und stellten diese sicher. Bei seiner vorläufigen Festnahme verhielt er sich gegenüber den Polizisten unkooperativ und aggressiv. Auf dem Weg zur Wache leistete er weiter Widerstand. Dabei trat und beleidigte er einen Uniformierten und biss ihm im Verlauf in sein Handgelenk.

Gegen die Männer fertigten Einsatzkräfte Strafanzeige wegen Einbruchsdiebstahl, Widerstand und Tätlichen Angriffs. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell