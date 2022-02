Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebe bestehlen zwei Seniorinnen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Mühlenkamp

24.02.2022, 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Am Neuen Tor

24.02.2022, 13.00 Uhr

Am Donnerstagmittag wurden zwei Seniorinnen (68 und 72 Jahre) bestohlen, die in Discountern am Mühlenkamp und Am Neuen Tor einkaufen waren. Obwohl es keine Täterhinweise gibt, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen die Taten beobachtet haben.

Die 68-Jährige war zur Mittagszeit in einem Geschäft am Mühlenkamp einkaufen. Ihr Portemonnaie befand sich in ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug. Als die Frau an der Kasse bezahlen wollte bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet und ihr Portemonnaie gestohlen worden war.

Nur etwa zwei Stunden später erging es einer 72-Jährigen ebenso. Die Seniorin war in einem Discounter in der Straße Am Neuen Tor einkaufen, als sie beim Bezahlen das Fehlen ihrer Geldbörse aus ihrer Stofftasche feststellte. Bewusst nahm sie keine Personen in ihrer Nähe wahr.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder eventuellen verdächtigen (Flucht)Fahrzeugen machen können werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Fallerleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell