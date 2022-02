Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Penny-Markt

Boppard (ots)

Am Dienstag, 15.02.2022 kam es zwischen 08.45 und 09.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Boppard. Beim Ein-oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein anderes Fahrzeug im Frontbereich und entfernte sich von der Verkehrsunfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Boppard (06742-8090)in Verbindung zu setzen.

