Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 11.-13.02.2022

Simmern/Hunsrück (ots)

Einbruch in Notarkanzlei

Bereits in der Nacht vom 10.-11.02.2022 kam es zu einem Einbruch in eine Notarkanzlei in der Simmerner Innenstadt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt zu den Geschäftsräumen und durchwühlten diese. Neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag kam es zu einem hohen Sachschaden in den Geschäftsräumen, sowie an verschiedenen Zugangstüren, welche zuvor vergeblich versucht wurden aufzuhebeln.

Sachbeschädigungen im Dienstgebiet

Ebenfalls in der Nacht vom 10.-11.02.2022 wurden am Gemeindehaus in Reich zwei Standleuchten mutwillig beschädigt. In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es zu Vandalismus an der Grillhütte in Dickenschied. Hier wurden ebenfalls Teile der Beleuchtung, sowie eine Fensterscheibe beschädigt. In derselben Nacht wurde eine Hauswand in der Albert-Schweitzer-Straße in Kastellaun großflächig mit Graffiti verunstaltet.

Die Polizei Simmern bitte in allen Fällen um sachdienliche Hinweise unter der 06761/9210 oder pisimmern@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfalllage

Im Berichtszeitrum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern insgesamt 11 Verkehrsunfälle. Am Freitagmorgen kam es auf der L226 in der Ortsdurchfahrt Reich zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr zwischen einem Kradfahrer und einem PKW. Der Kradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Ortsdurchfahrt war während der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Ortslage umgeleitet. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

