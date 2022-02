Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 11.02.22- 13.02.22

Andernach (ots)

Urmitz, Jahnstraße 5:

Im Zeitraum vom 04.02.2022 bis 08.02.2022 kam es an der o.g. Stelle zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein Klimagerät, was außerhalb des Gebäudes an der Fassade hing, beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage dürfte in höheres Fahrzeug (ggfs. ein Bus oder ein LKW) gegen die Aufhängung des Klimagerätes gestoßen sein und verbog es dabei. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Plaidt, Wilhelm-Röntgen-Straße:

Im Zeitraum vom 11.02.22, 08:30 - 13:15 Uhr, wurde in der o.g. Straße, in Höhe der dortigen Schule, ein geparkter weißer Kia beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den rechten Außenspiegel des KIA und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Andernach, Schillerring Höhe Hausnummer 36c: Im Zeitraum vom 11.02.22, 07:55- 10:00 Uhr, wurden an der o.g. Örtlichkeit zwei geparkte PKW beschädigt. Aufgrund der Spurenlage dürfte der Unfallverursacher, der den Schillerring befuhr, die beiden linken Außenspiegel der beiden geparkten PKW (ein 1er BMW sowie VW Golf) beim Vorbeifahren beschädigt haben. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Mülheim-Kärlich, Bahnhofstraße 62:

Im Zeitraum vom 11.02.22, 17:00- 12.02.22, 02:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel eines geparkten PKW Seat. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Plaidt, Fraukircher Straße:

Am 12.02.22, gegen 19:00 Uhr, wurde im o.g. Bereich die Fahrzeugseite eines geparkten dunklen PKW zerkratzt.

Personen die Hinweise zu den o.g. Taten oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632- 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de. zu melden.

Andernach, Breite Straße:

Am 11.02.22, gegen 11:20 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizei Andernach ein 18-jähriger Rollerfahrer aus dem Raum Koblenz kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller vorlegen konnte, er aber offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen das Fahrzeug führte. Der Roller wurde sichergestellt, bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Andernach, Friedrichstraße:

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 41- jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf vorherigen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Andernach, Meringstraße Ecke Mauerstraße: Am 12.02.22, gegen 08:30 Uhr, gab ein ehrlicher Finder einen Schlüsselbund samt anhängendem Fahrzeugschlüssel auf hiesiger Dienststelle ab. Diesen fand er im Bereich der o.g. Örtlichkeit. Da er den Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln nicht zuordnen konnte, gab er ihn bei der Polizei ab. Der Schlüsselbund wurde an das Fundbüro der Stadt Andernach weitergeleitet.

