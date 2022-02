Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährdung des Straßenverkehrs - Golf-Fahrer mit 2,90 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Ochsendorf, Landesstraße 29 24.02.2022, 17.20 Uhr

Mit 2,90 Promille war ein 55-jähriger Pkw-Fahrer war am Donnerstagnachmittag mit seinem Golf auf der Landesstraße 29 im Bereich Ochsendorf unterwegs und verursachte dabei mehrere Beinahe-Unfälle. Bei der Personalienfeststellung leistete er Widerstand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Aufmerksame Zeugen teilten der Einsatzleitstelle der Polizei am späten Donnerstagnachmittag mit, dass auf der L 29 in Richtung Königslutter ein Golf-Fahrer unterwegs sei, der bereits mehrmals die eigene Fahrspur verlassen und dabei auf Grünstreifen beziehungsweise auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Nur knapp seien Unfälle verhindert worden. Wenig später konnten die eingesetzten Beamten den 55-Jährigen zu Fuß in der Nähe seiner Wohnung antreffen. Dabei zeigte sich der Mann stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,90 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Bei der Personalienfeststellung und auf dem Weg zum Funkstreifenwagen leistete der 55-Jährige erheblichen Widerstand und es mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Personen wurden bei dem Widerstand nicht verletzt. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die Polizei lobt die Umsicht der Zeugen, durch deren schnelles Handeln die Polizeibeamten den stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr ziehen konnten.

