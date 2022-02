Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Caddy-Fahrer übersieht Absperrung - Polizei stellt Führerschein sicher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring Ecke Norsteimker Straße 24.02.2022, 20.12 Uhr

Am Donnerstagabend übersah ein 62-Jähriger Caddy-Fahrer aus Wolfsburg die Absicherung einer Gefahrenstelle und überfuhr eine Nissenleuchte der Polizei. Aufgrund eines Alcotest-Wertes von 1,22 Promille wurde eine Blutprobe angeordnet.

Der 62-Jährige befuhr am Donnerstagabend mit seinem Caddy den Berliner Ring in Richtung Siemensstraße. Im Bereich der Lichtzeichenanlage an der Nordsteimker Straße war durch Polizeibeamte eine Ableitung mittels eingeschalteter Nissenleuchten aufgebaut. Nach bisherigen Kenntnisstand übersah der Wolfsburger eine Nissenleuchte und überfuhr sie. Die noch am Ort stehenden Polizeibeamten kontrollierten den Caddy-Fahrer und stellten Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,22 Promille, woraufhin im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde. Dem 55-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell