Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf-Talhausen, Lkr. Rottweil) Unfall beim Überqueren der Rottweiler Straße - 6.000 Euro Schaden

Epfendorf-Talhausen, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend an der Kreuzung Rottweiler Straße, Irslinger Straße und Burgweg in Talhausen ereignet hat. Gegen 20 Uhr wollte eine 48-jährige Frau mit einem VW Golf die Rottweiler Straße (L 424) in Richtung Burgweg überqueren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Opel Corsa, dessen 20-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten Rottweiler Straße von Epfendorf in Richtung Rottweil unterwegs war. Die an dieser Kreuzung installierte Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell