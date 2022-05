Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Lkrs RW) Verkehrsunfallflucht

Zeugensuche (21.05.2022)

Dunningen (ots)

Am Samstag (21.05.2022) in der Zeit zwischen 13:50 und 14:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Dunningen ein dort geparkter VW Golf von einem bislang unbekannten Fahrzeug touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugenhinweise hierzu werden erbeten an das Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422/ 27010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell