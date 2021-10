Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen - Zeugensuche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Unbekannter entwendete am 09.10.2021, zwischen 07.00 Uhr und 15.00 Uhr ein E-Bike, welches auf einem Parkplatz vor einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße an einem Ständer angeschlossen war. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Fischer, Modell Montis im Wert von ca. 2.700 Euro. Die Polizei Ilmenau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0236254/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell