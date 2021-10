Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Hauseinbruch - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte versuchten zwischen dem 08.10.2021, gegen 18.00 Uhr und dem 10.10.2021, gegen 13.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Werner-Sylten-Straße einzudringen. Den Tätern gelang ihr Vorhaben nicht, jedoch verursachten sie dabei Sachschaden in oberer vierstelliger Höhe. Die Polizei sucht aktuell Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0236072/2021) entgegen. Sollten Sie Informationen zur technischen Einbruchssicherung benötigen, können Sie sich jederzeit an die Polizeiliche Beratungsstelle der LPI Gotha unter der Telefonnummer 03621-781504 wenden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell