Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach, Lkrs. SBK) Gefährliches Überholmanöver endet mit Unfall

Zeugensuche (21.05.2022)

Unterkirnach (ots)

Am Samstag (21.05.2022) gegen 12:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Lenker eines BMW X3 die K 5728 von Unterkirnach in Richtung Schönwald. Hierbei überholte er in einer unübersichtlichen Linkskurve zwei vor ihm fahrende Pkw und einen Traktor. Ein 19-jähriger Mann, welcher zeitgleich mit einem VW Golf in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, wurde hierdurch gezwungen, nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern. Der BMW erfasste den VW jedoch mit dem Heck an dessen linker Fahrzeugfront. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde einbehalten. Gesucht werden Zeugen des Unfalls, insbesondere diejenigen Fahrzeuglenker, welche vom BMW in riskanter Art und Weise überholt worden waren. Hinweise hierzu werden an das Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724/949500, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell