Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl von Veranstaltungstechnik aus einer Lagerhalle in Wolgast

Wolgast (ots)

Heute Nachmittag, Montag den 21.02.2022, wurde bei der Polizei in Anklam ein Einbruchsdiebstahl in eine Lagerhalle Wolgast gemeldet.

Unbekannte Täter hatten sich im Tatzeitraum vom 17.02.2022, ca. 18 Uhr, bis 21.02.2022, ca. 13 Uhr , unbefugt Zutritt zu einem Lager für Veranstaltungstechnik in der Karriner Straße in 17438 Wolgast verschafft. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind die Täter gewaltsam in die Lagerhalle eingebrochen und haben diese durchwühlt. Anschließend entwendeten sie elektronische Geräte wie Laptops, Beamer und Mischpulte im Wert von ca. 25.0000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam kam zur Spurensuche und -sicherung vor Ort zum Einsatz und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolgast unter 03836-252-0, der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell