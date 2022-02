Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Diebstahl eines E-Bikes

Aschendorf (ots)

Am Freitag kam es in der Großen Straße zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Zwei bislang unbekannte hielten mit einem weißen Kleintransporter vor einem Geschäft und entwendeten ein dort abgestelltes Pedelec, indem sie es in den mitgeführten Transporter einluden. Danach flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell