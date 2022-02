Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung an Hähnchenmaststall

Haselünne (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagmorgen wurde der Schlüsselkasten eines Hähnchenmaststalls in Haselünne im Loherfeld leicht beschädigt. In diesem Zusammenhang steht auch das Verenden von insgesamt 360 Hühnern, die durch die nächtliche Störung aufgeschreckt wurden. Die daraus resultierende Schadenshöhe ist nicht unerheblich und kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

