Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Straßenlaterne beschädigt

Lengerich (ots)

Am Mittwoch kam es auf einem Parkplatz in der Mittelstraße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gegen 19 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977 929210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell