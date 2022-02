Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

In dem Zeitraum vom 4. Januar bis zum 4. Februar kam es im Binsenweg bereits zum vierten Mal in Folge zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Bislang unbekannte Täter hatten eine Schachtabdeckung kurz vor der Fußgängerbrücke entfernt, sodass eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer bestand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 958700 zu melden.

