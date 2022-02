Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren -Diebstahl von Heckenpflanzen

Freren (ots)

In der vergangenen Woche entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Freitag Hainbuchenheckenpflanzen von einem Privatgrundstück am Hainbuchenweg in Freren. Die Täter näherten sich dem Grundstück vermutlich mit einem Fahrrad über die rückwärtig angrenzende Ackerfläche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell