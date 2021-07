Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW-Brände in der Barthstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am späten Dienstagabend (13.07., 23.19 Uhr) brannten auf einem Parkplatz in der Bartstraße zwei PKW. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen beide Fahrzeuge in Vollbrand.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannte zunächst der VW Golf eines 20-jährigen Güterslohers. Die Flammen griffen auf den zweiten PKW, den Seat eines 22-jährigen Güterslohers über.

Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Böschung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Gütersloher Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit rund um den Tatort verdächtige Beobachten gemacht? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell