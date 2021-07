Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter am Botanischen Garten in Gütersloh gestohlen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Bereits am Samstagnachmittag (10.07., 10.00 - 14.45 Uhr) wurde in der Parkstraße ein Elektroscooter gestohlen. Der Besitzer, ein 37-jähriger Gütersloher, hatte den Scooter per Ringschloss am dortigen Fahrradständer angeschlossen. Bei seiner Rückkehr war der Scooter nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Samstagnachmittag am Botanischen Garten verdächtige Beobachtungen gemacht. Wer hat rund um die Tatzeit eine Person mit einem E-Scooter beobachtet? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

