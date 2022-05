Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Gaststätte

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu zwei Gaststätten am Friedrichsring und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Täter schlug erst eine Scheibe des Gebäudes ein und entwendete hieraus eine Kasse. Im weiteren Verlauf begab sich der Unbekannte zu einem Verkaufsstand unmittelbar am Neckar, öffnete diesen gewaltsam und erbeutete eine Kassenschublade. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell