POL-LB: Korntal-Münchingen: Wohnungseinbruch in der Saalstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag 00:30 Uhr und Montag 18:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Saalstraße in Korntal. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in das Treppenhaus und begaben sich in die Kellerräumlichkeiten. Aus diesen entwendeten die Täter ein silber-schwarzes Elektromountainbike der Marke "Haibike" im Wert von rund 4.000 Euro. Mit der Beute machten sich die Täter anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel: 0711 839902-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

