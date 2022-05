Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ludwigsburg (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 31-Jähriger am Montag gegen 15:50 Uhr in Sindelfingen unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Renault zunächst auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Singen und verließ die Autobahn an der Ausfahrt Böblingen/Sindelfingen. An der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße fuhr er auf den vor ihm stehenden VW Golf eines 50-Jährigen auf, der dort verkehrsbedingt warten musste. Im Zuge der Unfallaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sindelfingen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Außerdem ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb der Renault-Fahrer die Polizeibeamten zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier Sindelfingen begleiten musste. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro.

