Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Krankentransportwagen - hoher Sachschaden

Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:45 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit einem Krankentransportwagen, unter Inanspruchnahme des Sondersignals, die Helmstadter Straße in Fahrtrichtung Neidensteiner Straße. Im Kreuzungsbereich Helmstadter Straße / Epfenbacher Straße kollidierte sie schließlich mit einem 55-jährigen Dacia-Fahrer, der nach links in die Neidensteiner Straße abbiegen wollte. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

