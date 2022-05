Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern - beide Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.05.2022, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der L 159 im Steinatal zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern. Die Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die beiden waren hintereinander in Richtung Bonndorf unterwegs. Als der vorausfahrende 48-jährige nach links nach Birkendorf abbiegen wollte, fuhr ihm der nachfolgende 59-jährige auf. Beide kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Der Ältere wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt, der Jüngere kam mit dem Rettungswagen in das Klinikum Hochrhein. Der Sachschaden an den Motorrädern beläuft sich auf jeweils ca. 5000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Obermettingen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell