Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/Vogtsburg-Oberbergen: Tödlicher Arbeitsunfall

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 07.05.2022, ereignete sich gegen 11.20 Uhr ein tödlicher Arbeitsunfall im Rebberggelände oberhalb von Oberbergen. Der 74-jährige Verunglückte war mit einem Schmalspurschlepper mit Rebarbeiten beschäftigt. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der Traktor beim Rückwärtsfahren an die Böschungskante, die dem Gewicht nicht standhielt und nachgab. Der Traktor samt dem Fahrer stürzte daraufhin seitlich circa neun Meter die steile Böschung hinunter. Hierbei verletzte sich der Fahrer tödlich und verstarb am Unfallort.

ek

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell