POL-BO: Aktionswoche "Gemeinsam stark gegen Kinderpornografie"

Anlässlich des Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch ist in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag, 18. November, eine Aktionswoche gestartet. Unter dem Motto "Gemeinsam stark gegen Kinderpornografie" steht in diesem Jahr vor allem die Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten durch Kinder und Jugendliche in Messaging-Diensten im Zentrum.

Hier finden Sie dazu die Pressemitteilung des Innenministeriums: https://www.im.nrw/aktionswoche-gemeinsam-stark-gegen-kinderpornografie

