Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach zwei Wohnungseinbrüchen

Schwerte (ots)

Nach zwei Wohnungseinbrüchen im Schwerter Nordwesten am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag (31.10.2021) zwischen 18.00 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Klusenweg ein, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Silberbesteck. Am selben Abend hebelten bislang unbekannte Täter zwischen 18.20 und 21.05 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses in der Kopernikusstraße auf, dursuchten sämtliche Zimmer und entwendeten Kopfhörer und eine Sporttasche.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

