POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn (Nachtrag)

Heilbronn (ots)

Cleebronn: Kollision bei Überholvorgang

Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro sind das Ergebnis eines missglückten Überholmanövers am Freitagmorgen in Cleebronn. Gegen 7.15 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem BMW auf der Kreisstraße unterwegs. Als sie eine vorausfahrende landwirtschaftliche Zugmaschine überholen wollte, kam es zur Kollision. Der 54-Jährige am Steuer des Fahrzeugs wollte nämlich zuvor nach links abiegen und hatte den Blinker gesetzt. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Neckarsulm: Fahrer eines schwarzen Peugeot und Mountainbike-Fahrer gesucht

Eine 47-Jährige hat am Donnerstagnachmittag andere Verkehrsteilnehmer in Neckarsulm gefährdet. Die Frau war gegen 16 Uhr auf der NSU-Straße in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs. Dabei kam sie mit ihrem Opel Zafira auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Unbekannter am Steuer eines schwarzen Peugeot ausweichen musste. Anschließend fuhr die Frau auf den Daimler-Benz eines 37-Jährigen auf. Der Opel prallte ab und kam erst auf dem Gehweg zum Stehen. Dadurch gefährdete das Auto einen unbekannten Radfahrer, der in Richtung Neckarsulm unterwegs war. Nun sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Peugeot 206 sowie den Radfahrer mit Mountainbike als wichtige Zeugen. Diese sowie weitere eventuell Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

