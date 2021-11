Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - PKW Diebstahl - schwarzer Ford Mondeo stand vor dem Haus

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Samstag (30.10.2021) haben unbekannte Täter am Lanfermannteich einen schwarzen Ford Mondeo entwendet. An dem etwa sechs Jahre alten Fahrzeug, das vor dem Haus in einer Parkbucht stand, waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-US 9029 angebracht.

Wer kann Anhaben zum Diebstahl oder Verbleib des PKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

