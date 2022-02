Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Carport in Flammen

Ibbenbüren (ots)

An der Gustav-Hugo-Straße ist neben einem Haus ein Carport in Brand geraten. Bei dem Feuer, das am Freitagvormittag (11.02.22) gegen 10.45 Uhr gemeldet wurde, entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 5.000 Euro. Unter dem Unterstand wurde Holz gelagert. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, so dass sich die Flammen nicht auf das Wohngebäude ausbreiteten. Der vordere Teil des Carports sowie drei Mülltonnen wurden durch das Feuer zerstört. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell