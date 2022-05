Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Wiehre: Verdacht Sachbeschädigung - Mehrere SUVs durch Luft ablassen beschädigt

Freiburg - Wiehre: In der Nacht von Freitag auf Samstag, 06.05. auf 07.05.2022, kam es in der Silberbachstraße, der Hohlbeinstraße, der Maria-Theresia-Straße und der Türkenlouisstraße zu Sachbeschädigungen an sechs geparkten Fahrzeugen. Bei den betroffenen SUV-Modellen wurde die Luft durch das Ventil abgelassen, wodurch ein Schaden entstand.

Personen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd (0761/882-4421) in Verbindung zu setzen.

