Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210512-2-pdnms Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Elsdorf-Westermühlen gesucht

Elsdorf-Westermühlen ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am 01.05.2021 um circa 01:15 Uhr ist es in Elsdorf-Westermühlen in der Straße Klint zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 55jährigen Fahrradfahrers gekommen.

Der Fahrradfahrer kam in Höhe der Hausnummer 15-17 auf eine Gruppe von drei bis vier Personen zu. Plötzlich und ohne Grund wurde er aus der Gruppe heraus vom Fahrrad gestoßen. Der 55 jährige Mann stürzte auf die Straße, auf dem Boden liegend wurde aus der Gruppe heraus auf ihn eingeschlagen, bis er bewusstlos war.

Der Geschädigte blieb ca. 20 Minuten auf der Straße liegen, bevor er selber seinen Weg fortsetzen konnte. Das 55 jährige Opfer erlitt mehrere Frakturen und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Es werden nun Zeugen gesucht, die in der Tatnacht Beobachtungen machen konnten und Hinweise zu der Gruppe aus drei oder vier Personen geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331 / 3322660 oder an jede andere Polizeidienststelle.

